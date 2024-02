Skiorte kämpfen mit Frühlingseinbruch: Saisonende in Sicht?

Die warmen Temperaturen, die während der Semesterferien auch in tieferen Lagen herrschen, lassen die Schneedecke rapide schmelzen und stellen eine Herausforderung für Skigebiete dar.

Herausforderungen für kleine Skigebiete

Obwohl größere Skigebiete noch über ausreichend Schnee verfügten, sahen sich kleinere Anlagen mit wachsenden Problemen konfrontiert. Auf der Sommeralm, einem beliebten Ziel für Wintersportler, musste schweren Herzens der letzte Betriebstag der diesjährigen Saison angekündigt werden. In einer Mitteilung hieß es: „Mit Bedauern müssen wir aufgrund der aktuellen Schneelage den letzten Betriebstag der Saison verkünden.“

Frühlingshafte Semesterferien in der Steiermark

Die Semesterferien in der Steiermark fühlen sich in diesem Jahr eher wie Osterferien an, da die Temperaturen zweistellig sind und die Sonne ausgiebig scheint – ganz und gar keine winterliche Stimmung. Trotzdem gibt es für Skifahrer und Snowboarder, die nicht auf ihren Sport verzichten möchten, einen Lichtblick, denn im Teichalm-Sommeralmgebiet besteht weiterhin die Möglichkeit, die Pisten zu nutzen.

Überraschende Wende am Montag

Eine überraschende Nachricht wurde am heutigen Montag verkündet: „Wir haben zwar geschlossen, aber das Skifahren im Teichalm-Sommeralmgebiet ist weiterhin möglich. Die Lifte am Pirstingerkogel und in der Teichalm sind weiterhin in Betrieb!!!“

Winterzauber trotz Frühlingsanflug

Am Sonntag äußerte sich Karl Fussi gegenüber der „Steirerkrone“, der Verantwortliche für die Skigebiete Kreischberg und Lachtal. Er betonte, dass das Lachtal dank seiner höheren Lage eine beeindruckende Winterlandschaft bietet, und auch am Kreischberg ermöglicht die Abfahrt bis ins Tal hervorragende Bedingungen. Die aktuellen Besucherzahlen sind sehr positiv, insbesondere viele Gäste aus den Niederlanden zeigen reges Interesse.