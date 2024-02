Frau in Klagenfurter Lokal gefährlich bedroht: 35-Jähriger in Schubhaft

Eine 39-jährige Bosnierin wurde am Montagmorgen in einem Klagenfurter Lokal von einem 35-jährigen Rumänen gefährlich bedroht. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, die den Mann kurz danach im Nahbereich des Lokals antraf. „Da er sich während der Sachverhaltsaufnahme zusehends aggressiv gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt, musste er vorläufig festgenommen werden“, teilten die Beamten mit.

Ermittlungen brachten einiges ans Licht

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann am 17. Februar 2024 seine Ex in einer Wohnung in Wien verletzt hatte und noch vor der Anzeigenerstattung geflüchtet war. Des Weiteren besteht gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung für rumänische und österreichische Behörden. Er wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung der Staatsanwaltschaft angezeigt. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Mann in Schubhaft genommen. „Bis zur endgültigen fremdenrechtlichen Entscheidung befindet er sich im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt“, erklärt die Polizei abschließend.