Festnahme in der Schweiz: International gesuchter Vorarlberger gestellt

Der international gesuchte 27-jährige Mann, der im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung seit August 2023 gesucht wurde, konnte am vergangenen Freitagabend in Basel (Schweiz) festgenommen werden.

Fahndung nach Gewaltverbrecher

Die Fahndung nach dem 27-Jährigen wurde durch mehrere Gewaltdelikte in Vorarlberg sowie dem Verdacht einer Schussabgabe in Bregenz im August 2023 ausgelöst. Die Landespolizeidirektion hatte im letzten Jahr eine intensive Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Der Gesuchte wurde als gewaltbereit beschrieben und galt als möglicherweise bewaffnet.

Gesuchter Mann in Basel festgenommen

Am vergangenen Freitagabend erfolgte dann die entscheidende Wendung: Der Mann wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle in Basel festgenommen. Die genauen Umstände und der reibungslose Ablauf dieser Operation bleiben vorerst im Dunkeln, jedoch stellt die Festnahme einen wichtigen Schritt in der Strafverfolgung dar. Der Festgenommene wird in den kommenden Tagen nach Vorarlberg überstellt und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.