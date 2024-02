„Kleiner Familienratgeber“ soll Grazer Familien unterstützen

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 17:20 / ©Foto Fischer

Diese Erste-Hilfe-Broschüre bietet Familien einen klaren Überblick über Anlaufstellen in verschiedenen Situationen und fungiert als praktische Orientierungshilfe. Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) unterstreicht die Relevanz dieses Ratgebers: „Probleme und Krisen sind Teil des Familienlebens. Sei es Beziehungsprobleme, Überforderung in der Kindererziehung, finanzielle Sorgen oder Berufsorientierung für Jugendliche – der ‚Kleine Familienratgeber‘ von Zebra und dem Integrationsreferat bietet eine wichtige Orientierungshilfe.“

Kostenlos bestellen

Die Broschüre wird gezielt in Schulen, Arztpraxen, Vereinen und Beratungseinrichtungen verteilt, damit Familien im Bedarfsfall schnell Zugriff auf die notwendigen Telefonnummern und Kontaktadressen haben. Der „Kleine Familienratgeber“ kann kostenlos beim Integrationsreferat unter der Telefonnummer 0316 872-7481 oder per E-Mail an [email protected] bestellt werden.