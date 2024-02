So verhältst du dich richtig bei einem Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrände sind im Straßenverkehr eine ernste Bedrohung und erfordern schnelles und besonnenes Handeln. Der kürzliche Brand am Zirlerberg hat die Dringlichkeit des richtigen Verhaltens in solchen Situationen erneut verdeutlicht. Steffan Kerbl, Experte des ÖAMTC, betont, dass schnelles und überlegtes Handeln im Notfall entscheidend ist, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Tipps zum richtigen Verhalten bei Fahrzeugbränden: Sofort anhalten und Sicherheit gewährleisten: Bei Rauch oder Feuer im Fahrzeug ist es entscheidend, sofort am rechten Fahrbahnrand anzuhalten, den Motor abzustellen, die Warnblinkanlage einzuschalten und das Fahrzeug zu verlassen.

Passagiere in Sicherheit bringen: Bringe dich und andere Passagiere umgehend in Sicherheit, indem du das Fahrzeug schnell verlassen und dich von der Brandstelle entfernst.

Abstand halten: Halte nach dem Verlassen des Fahrzeugs einen sicheren Abstand zum brennenden Fahrzeug ein, um dich vor Hitze und Rauchgasen zu schützen.

Notruf absetzen: Wähle sofort den Notruf (122 oder 112) und geben die genaue Unfallstelle sowie die Art der Gefahr an.

Wähle sofort den Notruf (122 oder 112) und geben die genaue Unfallstelle sowie die Art der Gefahr an. Der Einsatz eines Hand-Feuerlöschers kann helfen, einen Entstehungsbrand wirksam einzudämmen. Selbst gelöschte Motorbrände sollten nicht unterschätzt werden, da das Feuer erneut aufflammen könnte. In solchen Fällen muss das Fahrzeug in einer Werkstatt überprüft werden.

Verhalten bei Fahrzeugbränden im Tunnel

Im Falle von Rauchentwicklung im Tunnel sollte das Fahrzeug in einer Pannenbucht oder am rechten Fahrbahnrand so geparkt werden, dass Einsatzkräfte nicht behindert werden. Der Motor ist abzustellen, die Warnblinkanlage einzuschalten und der Schlüssel stecken zu lassen, bevor man das Fahrzeug verlässt. Wenn möglich, sollte der Brand in der Entstehungsphase gelöscht werden, wobei die im Tunnel verfügbaren Feuerlöscher verwendet werden können.

Keine höhere Brandgefahr bei alternativ betriebenen Fahrzeugen

Alternativ betriebene Fahrzeuge wie Gas-, Wasserstoff- oder Elektrofahrzeuge sind genauso sicher wie konventionelle Fahrzeuge. Die Kraftstoffanlagen und Batterien sind gut geschützt, und Einsatzkräfte sind darauf geschult, ein Übergreifen des Brandes auf diese Teile zu verhindern.