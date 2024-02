Drei Jungdachdecker aus Kärnten wurden in Klagenfurt gekürt

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 19:45 / ©WKK/KK

Der Wettbewerb fand in der Dachdeckerwerkstatt des WIFI Kärnten statt. Der Sieg ging nach Feldkirchen. Letzte Woche arbeiteten die Lehrlinge konzentriert im Wettbewerb. Sie mussten eine schwierige Aufgabe lösen: Steinschindeleindeckung und verschiedene Deckungen auf Steigung. Genauigkeit und das Einhalten der Planvorgaben waren wichtig. Die elf Teilnehmer erhielten viel Lob von Gottfried Gautsch. Er betonte, dass kleine Unterschiede den Ausschlag gaben. Jeder Schritt war wichtig für die Bewertung. Die Sieger wurden bekannt gegeben.

Die drei Gewinner

Florian Fink gewann und arbeitet bei der Firma A. Leopold Gesellschaft m.b.H. in Feldkirchen. Luca Wieltschnig wurde Zweiter. Sein Lehrbetrieb ist Firma Ingo Peter Wieltschnig in Villach-Landskron. Andre Schmidt erreichte den dritten Platz. Er lernt bei der Firma Werdinig GmbH in Feldkirchen.

