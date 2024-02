Tödliche Unfälle: Zwei Menschen verloren letzte Woche ihr Leben

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 19:48 / ©Montage: Canva Pro

Der schwerwiegendste Unfall ereignete sich am 12. Februar 2024 im Bezirk Baden, Niederösterreich. Dabei kam die Lenkerin eines Klein-Lkws, eine 56-jährige Frau, ums Leben. Berichten zufolge verlor sie auf einer Landesstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen einen Stein am linken Fahrbahnrand und überschlug sich daraufhin in den rechten Straßengraben. Die Fahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt, und aufgrund der Verformung des Klein-Lkws war eine Bergung nur mit schwerem Gerät möglich.

Semesterferien-Ende mit Trauer

Die zweite tödliche Tragödie ereignete sich am Wochenende zu Beginn der Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark sowie zum Ende der Semesterferien im Burgenland, Kärnten, Salzburg und Tirol. In diesem Fall kam ein Fahrzeug-Lenker aus der Steiermark ums Leben, wobei die genauen Umstände des Unfalls noch nicht geklärt sind.

