Hat eine Grazerin den Durchbruch in der Cholera-Forschung erzielt?

Cholera, eine tödliche Durchfallerkrankung, grassiert weiterhin in vielen Teilen der Welt, vor allem in Entwicklungsländern, und stellt eine ernste Bedrohung dar. Doch eine Forscherin der Universität Graz könnte bald einen Weg gefunden haben, um das gefährliche Bakterium zu bekämpfen, bevor es zur tödlichen Gefahr wird.

Nina Gubensäk auf der Spur des Cholera-Erregers

Nina Gubensäk, Biochemikerin an der Universität Graz, hat sich seit über einem Jahrzehnt intensiv mit dem Krankheitserreger Vibrio Cholerae befasst. Ihr Ziel ist es, die Funktionsweise des Bakteriums zu verstehen und Wege zu finden, es zu bekämpfen, bevor es im menschlichen Körper zur Aktivierung des Krankheitsprozesses kommt.

©Uni Graz/Tzivanopoulos Die Biochemikerin Nina Gubensäk von der Universität Graz widmet sich seit über einem Jahrzehnt intensiv der Erforschung des Krankheitserregers Vibrio Cholerae.

Vibrio Cholerae führt ein „Doppelleben“

Das Bakterium Vibrio Cholerae kann in zwei verschiedenen Zuständen existieren: In seiner inaktiven Form überlebt es in schmutzigem Wasser, doch sobald es in den menschlichen Körper gelangt, aktiviert es sich und wird zu einem gefährlichen Krankheitserreger, der das Choleratoxin produziert und schwere Krankheitssymptome verursacht.

Wie ToxR und ToxS Choleratoxin im Bakterium aktivieren

Die Forscherin hat herausgefunden, dass zwei Proteine, ToxR und ToxS, wie ein Schalter funktionieren, der die Anwesenheit von Gallensäure im Verdauungssystem erkennt und das Bakterium zur Produktion des Choleratoxins aktiviert.

Gemeinsame Suche nach Medikamenten gegen Cholera-Bakterium

In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz sucht Gubensäk nun nach Wirkstoffen, die diesen Schalter blockieren können. Wenn dieser Mechanismus gestört wird, könnte das Bakterium im menschlichen Körper nicht mehr überleben und keine Giftstoffe mehr produzieren, was die Wirksamkeit von Medikamenten gegen Cholera erheblich verbessern würde.

