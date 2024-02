Firmenareal in Flammen: Hatten Feuerteufel ihre Finger im Spiel?

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 20:32 / ©FF Eberstein

Die bisher unbekannte Ursache des Brandes wirft zahlreiche Fragen auf, während die Ermittler vor Ort versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Nach den ersten Untersuchungen an der Brandstelle steht fest, dass die technische Ursache für die Entstehung des Brandes aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort ausgeschlossen werden kann.

Externe Zündquelle festgestellt – Vorsatz oder Fahrlässigkeit?

Dies führt zu dem Schluss, dass eine externe Zündquelle – konkret die Einbringung von Feuer von außen – für das Brandgeschehen verantwortlich ist. Die Ermittler stehen nun vor der Herausforderung, herauszufinden, ob es sich dabei um vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln handelt, was weiterhin Gegenstand der laufenden Untersuchungen ist.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Silz ruft Zeugen dazu auf, ihre Wahrnehmungen am besagten Abend zwischen 20 und 22 Uhr im Bereich des „Lagerhauses Ötztal-Bahnhof“ mitzuteilen. Besonders interessiert sind die Ermittler an Informationen über abgeschossene Feuerwerkskörper im genannten Zeitraum im Bereich Ötztal-Bahnhof. Personen, die in dieser Angelegenheit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Silz zu melden (Telefonnummer: 059133/7107).