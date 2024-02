Ausbildung: Gemeinsam für eine verbesserte Lebensqualität

Freiwillige Sozialbegleiter vom Roten Kreuz helfen Menschen in schwierigen Situationen. Sie sollen diese Menschen stärker machen und deren Leben verbessern. Martin Pirz vom Roten Kreuz: “ „Neben Volljährigkeit und Unbescholtenheit muss der- oder diejenige Verständnis für andere Menschen aufbringen können und bereit sein, Zeit der guten Sache zu widmen. Alles andere bekommt er oder sie bei uns in der Ausbildung mit.“

Wichtiger Stellenwert in der Gesellschaft

Die Hilfe ist nicht kommerziell. Nach Schicksalsschlägen brauchen Menschen oft Hilfe. Sozialbegleitung hilft mit Infos und Unterstützung. Zum Beispiel bei Behörden, finanziellen Problemen oder in der Familie. Martin Pirz sagt „Dem Roten Kreuz ist es ein Anliegen, dieses Angebot flächendeckend umzusetzen, deshalb bieten wir diese Ausbildung an. Wir glauben, dass dieser Bereich einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. Wir wissen, dass Menschen so eine Begleitung brauchen und dass das Rote Kreuz in der Lage ist, diese Begleitung zu bieten. Insbesondere sind wir davon überzeugt, dass dieses Angebot von Freiwilligen gemacht werden muss, damit das nicht zu einer kommerziellen Sache wird. Es ist sicher eine herausfordernde, aber auch schöne Aufgabe, die man damit übernimmt.“

Kostenlos und berufsbegleitend

Die Ausbildung ist kostenlos und berufsbegleitend. Der nächste Orientierungstag ist am 23. März. Die Ausbildung ist am 13., 14., 20. und 21. April. Man muss an allen Tagen da sein. Am 18. und 19. Mai kann man noch eine Zusatzausbildung in Integrationsbegleitung machen. Man meldet sich mit einem Bewerbungsbogen an. Den bekommt man per E-Mail an sozialbegleitung(at)k.roteskreuz.at oder telefonisch unter 050 9144-1067.