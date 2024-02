Tödlicher Pistenunfall: Trauer um junge Skifahrerin in Tirol

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 20:45 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva Pro

Eine 16-jährige deutsche Skifahrerin fuhr am Freitag, dem 16. Februar 2024, gegen 10 Uhr im örtlichen „Funpark“ über eine Freestyle-Schanze. Infolge eines Kontrollverlusts stürzte sie schwer auf die Piste und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Notarzt kämpfte ums Leben der 16-Jährigen

Umgehend eilten Zeugen herbei, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt vor Ort führte eine Reanimation durch, bevor die Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen wurde. Dort kämpfte sie tapfer um ihr Leben, doch am Montag, dem 19. Februar 2024, erlag sie schließlich ihren schweren Verletzungen.