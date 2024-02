Sonniger Dienstag in Kärnten: Höchstwerte bis 13 Grad

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 21:41 / ©5 Minuten

In Kärnten verspricht der Dienstag sonniges Wetter abseits des Tauernhauptkamms. Frühnebel und Wolkenreste verschwinden rasch, und auch im Klagenfurter Becken setzt sich die Sonne durch. Nordwind kann in den Tauerntälern zeitweise auffrischen. Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 2 und plus 1 Grad, erreichen aber im Tagesverlauf milde Höchstwerte von 8 bis 13 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.