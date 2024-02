Cobra-Einsatz: Zwei Männer bedrohten Villacherin mit dem Umbringen

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 06:08 / ©Montage: 5 Minuten/ Pixabay

Bei dem sofort durchgeführten Einsatz, an dem sich mehrere Polizeistreifen und Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe, sowie das EKO Cobra beteiligten, konnte vor dem Wohnhaus ein 52 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen festgenommen werden, als er gerade im Begriff war, das Wohngebäude zu verlassen. Der zweite Verdächtige, ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land, konnte von den Beamten in der Wohnung festgenommen werden.

Waffe sichergestellt

Weiters stellten die Beamten in der Wohnung eine Waffe, vermutlich Luftdruckwaffe, sicher. Ein Beschuldigter wurde auf Grund der Erstaussagen festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Gegen den zweiten Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen und Einvernahmen sind noch ausständig und werden am Dienstag, den 20. Februar fortgesetzt. Verletzt wurde bei der Amtshandlung niemand. Der genaue Sachverhalt steht auf Grund der unterschiedlichen Aussagen aller Beteiligten noch nicht genau fest.