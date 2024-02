Kärntner Molkerei: Vorreiter in nachhaltiger Energieversorgung

Am Dach der Produktionshalle der Unterkärntner Molkerei in Klagenfurt am Wörthersee wurde eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 242,4 kWp installiert, die vom Energiereferat des Landes unterstützt wurde. „Mit der Inbetriebnahme der PV-Anlage setzt die Unterkärntner Molkerei ein wesentliches Zeichen in Richtung einer nachhaltigen und regionalen Energieversorgung. Wir unterstützen die Kärntner Wirtschaft dabei ihre Energieversorgung mit nachhaltigen Energiequellen zu sichern. Das ist ein wesentlicher Standortfaktor der Zukunft“, betont Energielandesrat Sebastian Schuschnig.

Förderzusage überreicht

Die Gesamtkosten für die Errichtung der PV-Anlage belaufen sich auf 137.738 Euro, wobei 40.585 Euro vom Energiereferat gefördert wurden. Die Förderzusage hat Schuschnig vor ein paar Tagen Obamnn der Unterkärntner Molkerei Thomas Jordan und Geschäftsführer der Berglandmilch Georg Lehner persönlich überreicht.

Sonnenkraft nutzen

Schuschnig betont darüber hinaus, dass Kärnten enormes Potenzial bei Sonnenkraft hat. „Wir werden jetzt alles dafür tun, mehr Tempo in den Ausbau auf den Dächern und in der Freifläche zu bringen“ und ergänzt, dass „wir bei der Energiepolitik auf Anreize statt Verbote setzen, damit wir die Menschen bei der Energiewende mitnehmen.“