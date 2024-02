Parkzeit leicht überschritten: Muss ich eine Strafe zahlen?

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 06:58 / ©5 Minuten

Das Parken in Graz gestaltet sich nicht immer als leichtes Unterfangen. Wenn die Suche nach einer passenden Abstellgelegenheit endlich geendet hat, gilt es erstmal ein Parkticket zu lösen. Ist man nicht rechtzeitig wieder zurück, so droht eine Organstrafe. Was jedoch viele nicht wissen ist, dass hierbei eine kleine Toleranzzeit gegeben wird.

13 Minuten „Spatze“

Wem sein Parkticket abläuft, der muss nicht zurück zu seinem Auto sprinten. Ein bisschen Spatze bleibt nämlich, bis man zum Geldbörserl greifen muss. Genau 13 Minuten sind es, die einem an Toleranzzeit gewährt bleiben. Spätestens dann muss aber wirklich das Ticket verlängert werden oder es droht eine Geldstrafe. Nähere Infos gibt es auf der Tourismus-Website der Stadt Graz.