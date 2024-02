Erste Beschwerden: Auwiesen-Kontroverse setzt sich auch heuer fort

Die Auwiesen sorgten in der Grazer Politik bereits im letzten Jahr für ordentlich Zündstoff. Viele Grazer nutzen das Naherholungsgebiet als Ziel für Radausflüge, zum Picknicken oder auch zum gemeinsamen Grillen. Des einen Freud ist des anderen Leid – während Besucher das Angebot gerne und viel nutzen, klagen Anrainer über Rauch, Lärm und Müll. Die FPÖ forderte deshalb im Vorjahr ein Grillverbot bei offenem Feuer.

Kein Grillverbot

“Das Problem ist nicht das Grillen an sich. Dieses wird von der Bevölkerung gut angenommen. Was jedoch problematisch ist, sind die Feuerstellen. Oft werden dort nämlich Sachen verheizt, die nicht verheizt werden sollen. Durch die Rauchentwicklung fühlen sich die Anrainer gestört“, so reagierte damals Stefan Herzog, Pressesprecher des Stadtrats Manfred Eber auf Anfrage von 5 Minuten auf die Forderung der FPÖ. Aus diesem Grund wurde auch kein generelles Grillverbot verhängt.

“Die Leute sind gerne dort und nutzen das Angebot”

Die Problematik der Feuerstellen soll geprüft werden, so der Stand im Juli 2023. Eine Veränderung hat es zu diesem Zeitpunkt bereits gegeben: Die Ordnungswache war in verstärkter Frequenz vor Ort, um für Ruhe und Frieden zu sorgen. Die Stadt hält also an dem Plan fest, die Auwiesen weiter auszubauen und das Angebot zu erweitern. Es ist angedacht, den Grazern statt der Feuerstellen weitere Grillplätz zur Verfügung zu stellen, so lautete der Fahrplan im Vorjahr.

KFG sieht dringenden Handlungsbedarf vor Saisonstart

Auch heuer wurde bereits Kritik laut, obwohl die Auwiesen-Saison noch gar nicht richtig gestartet hat. Laut KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher sollen erste Beschwerden der Anrainer eingetrudelt sein. „An dem seit Jahren bekannten Problemlagen hat sich auch durch den Runden Tisch, welcher von Stadtrat Manfred Eber im Vorjahr einberufen wurde, anscheinend nichts geändert. Die abgegebenen Versprechen laufen ganz offensichtlich ins Leere: Es kann nicht sein, dass es bereits im Februar zu ersten Beschwerden seitens der Anrainer kommen muss. Die vorhandenen Grillplätze werden weder ordnungsgemäß verwendet, noch wird der Müll entsorgt“, so die Kritik des KFG. Es wird gefordert, dass die Grillplätze umgehend rückgebaut werden müssen, bevor die „Grillsaison 2024“ richtig losstartet.