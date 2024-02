LKW ging auf A2 in Flammen auf: „Zugwagen brannte komplett aus“

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 08:04 / ©FF Pinggau

Um 6.59 Uhr heulten in Pinggau und Schäffern die Sirenen. Zusätzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Aspang alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Zugwagen in Vollbrand. 2Obwohl es der Freiwilligen Feuerwehr Schäffern rasch gelang, den Brand zu löschen, war da nichts mehr zu retten. Einzig und allein der Anhänger blieb unversehrt, da es dem Fahrer noch gelungen war, ihn abzukuppeln“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Pinggau.

Es staute sich

Während des Löscheinsatzes stand ein Atemschutztrupp der FF Pinggau in Bereitschaft, musste aber nicht eingreifen. Die A2 war im Einsatzbereich für eine Stunde nur erschwert passierbar, sodass sich rasch ein Stau bildete.