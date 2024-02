Frontal-Crash in Zwettl: 46-Jährige starb an Ort und Stelle

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 08:38 / ©Thomas Kaiser

Ein 52-jährger Mann aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte gegen 00.50 Uhr, einen Lkw auf der B38, aus Richtung Langschlag kommend in Fahrtrichtung Groß Gerungs, durch das Gemeindegebiet von Groß Gerungs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl mit einem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 46-Jährige im Bereich des Straßenkilometers 64 links auf die Gegenfahrbahn ab und prallte infolge frontal gegen den entgegenkommenden Lkw.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät

Die 46-Jährige musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 52-jährige Lkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vor Ort medizinisch behandelt.