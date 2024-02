Die Ausschreibung zum diesjährigen Jugendbuchpreis ist angelaufen

Mit dem Kinder- bzw. Jugendbuchpreis sollen heimische Autoren dazu motiviert werden, Geschichten für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Für Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) ist der Wettbewerb gerade in Zeiten der überbordenden Nutzung digitaler Medien wie Smartphone, Tablet und Co. von großer Bedeutung. „Lesen spielt als Basiskompetenz eine wesentliche Rolle beim Spracherwerb und ist für die persönliche, gesellschaftliche und berufliche Zukunft essenziell“, betont sie. Das möchte das Land Kärnten unterstützen und fördern.

Einreichungen bis 31. Juli möglich

Eingereicht werden können die Manuskripte, welche eine Fachjury anonym bekommt und bewertet, seit 2021 sogar in mehreren Sprachen – neben Deutsch auch in Slowenisch, Italienisch und Englisch. Bis 31. Juli 2024 haben interessierte Kärntner Autoren Zeit, ihre nicht veröffentlichten Manuskripte beim Landesjugendreferat einzureichen. Dotiert ist der Jugendbuchpreis 2024 mit einem Betrag von 3.000 Euro. Herausgegeben wird das Sieger-Buch im Drava-Verlag, der es in weiterer Folge auch auf Buchmessen, u.a. der Frankfurter Buchmesse, präsentiert. Ausgeschrieben ist in diesem Jahr auch wieder ein Sonderpreis für Jung-Autoren unter 18 Jahren, der mit 1.000 Euro dotiert ist.