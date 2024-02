Zöllner öffneten in Kalsdorf ein Paket: Der Inhalt überraschte

Im Zuge eines e-Commerce Schwerpunkteinsatzes bei einem Lieferdienst öffneten sie ein Paket. Darin befanden sich jeweils fünf kleine Kuverts mit in Kunststofffolie gewickeltem Haschisch. In Summe griffen die Beamtinnen und Beamten zwei Kilogramm Cannabisharz mit einem Marktwert von insgesamt 20.000 Euro auf.

Vermeintliche Privatadresse mündete in Paketshop

Die Sendung war an einen mutmaßlichen Empfänger adressiert, die vermeintliche Privatadresse entpuppte sich aber als Paketshop. Im Inneren des Pakets befand sich ein Kilogramm Haschisch. In weiterer Folge stellten die Beamtinnen und Beamten eine zweite Drogensendung an den mutmaßlich Verdächtigen sicher. Auch die weitere aufgegriffene Menge des Cannabisharz betrug ungefähr 1 Kilogramm mit einem geschätzten Marktwert von 10.000 Euro. Das Suchtgift wurde vom Zoll sichergestellt und zur weiteren Ermittlung an die zuständige Polizeiinspektion übergeben. Der Beschuldigte zeigt sich geständig, eine Menge von insgesamt zwei Kilogramm an verbotenem Suchtmittel nach Österreich eingeführt zu haben.