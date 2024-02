GRÜNE-Spitzenkandidatin (23): „Täglich Vergewaltigungsdrohungen per SMS“

Die erste Frage stellte sich schon kritisch an die junge Politikerin aus Wien: Ist es nicht eine zu große Aufgabe für eine 23-Jährige, eine Regierungspartei im EU-Parlament zu vertreten? Lena Schilling konterte bei ihrem Kärnten-Besuch: „Natürlich ist es eine riesengroße Aufgabe, aber ich glaube, man wächst mit den Aufgaben. Es gibt sehr viel zu gewinnen und sehr viel zu kämpfen, besonders jetzt.“ Lena Schilling betonte dabei die Bedeutung verschiedener Perspektiven in der Demokratie und erklärte, dass gerade junge Menschen ins Parlament gehen sollten. „Ich glaube, dass Demokratie daraus besteht, dass es verschiedene Perspektiven gibt, und ich glaube, das ist total wichtig, dass junge Leute ins Parlament gehen.“

„Politik findet nicht nur im Parlament statt“

Die Grünen stellen drei Mandatare im EU-Parlament, darunter Personen mit durchwegs viel politischer Erfahrung. Da stellt sich die Frage: Was glaubt Lena Schilling besser zu können? „Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass ich etwas besser machen kann. Aber ich glaube, was ich mitbringen kann, ist die außerpärlamentarische Perspektive. Politik findet nicht nur im Parlament statt, sondern auch auf der Straße, in Schulen und Familien.“

Von der Straße in die Poitik

Die Motivation, von der Straße in die Politik zu wechseln, wurde durch Schillings klare Worte enthüllt: „Jetzt ist der historisch richtige Moment. Wir erleben einen bedrohlichen Rechtsruck in Europa, und es ist wichtig zu sagen: Ich verteidige Frauenrechte, ich verteidige soziale Gerechtigkeit, und ich verteidige die Demokratie und Meinungsfreiheit.“ Die Klimakrise ist für Schilling nicht nur eine politische Agenda, sondern eine existenzielle Herausforderung. „Wir sehen das Artensterben, das größte seit der Dinosaurierzeit. Wir zerstören unsere Ökosysteme, unsere Lebensgrundlagen. Bodenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz müssen ganz oben auf die Agenda.“

„Man ist nicht alleine“

In Bezug auf ihre Erfahrungen bei Öko-Protesten sprach sie über den beeindruckenden Moment des weltweiten Klimastreiks im März 2019. Eigentlich dachte sie, dass nur ungefähr 3.000 Leute teilnehmen werden, am Ende stand Lena vor 15.000 am Heldenplatz in Wien. „Ich habe so viele Gesichter gesehen, man ist nicht alleine, und ich glaube, dieser Moment von Selbstermächtigung von jungen Menschen, die merken, wenn ich politisch agiere, dann verändert sich etwas, das war sicher mit Abstand einer der beeindruckendsten Momente.“

Vergewaltigungsdrohungen

Lena Schilling hat täglich mit Drohungen zu kämpfen. „Einmal belastet es mich mehr und manchmal weniger, es kommt immer auf den Tag und die Stimmung darauf an. Man soll aber immer im Hinterkopf haben, dass der Hass nicht an einen persönlich, sondern an die Situation oder Meinungen ausgerichtet ist. „Manchmal ist es schwieriger, zum Beispiel bekomme ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder SMS oder sehr persönlich gerichtete unangenehme Nachrichten, die Richtung Vergewaltigungsdrohungen gehen, und natürlich macht das etwas mit mir, vor allem in Momenten, wo ich mich mal nicht so stark fühle. Die Leute sehen mich als Lena Schilling, die Klimaaktivistin und Spitzenkandidatin der Grünen, aber die Lena, die im Pyjama auf dem Sofa sitzt, die sehen sie nicht.“