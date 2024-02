Ex-Ehepaar traf sich zur Kinder-Übergabe, Mann mit Waffe kam dazu

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 09:58 / ©LPD Steiermark

Kurz vor 18 Uhr traf sich eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem 25-jährigen Ex-Mann zur Übergabe der gemeinsamen Kinder in Göfis. Ein 44-jähriger Mann, welcher eine Berechtigung zum Tragen einer Waffe verfügt, kam hinzu. Offenbar trug er seine Faustfeuerwaffe nicht verdeckt, was der 25-Jährige als Bedrohung auffasste und die Polizei verständigte. Mehrere Polizeistreifen und das Einsatzkommando Cobra rückten an. Sie nahmen den Mann zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes mit auf Dienststelle.

Verhältnis ist Gegenstand der Ermittlungen

In welcher Beziehung der Mann zu den beiden Ex-Eheleuten steht und ob es zu einer konkreten Drohung kam, ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.