Autofahrer krachte in Fahrzeugkolonne

Aus bisher unbekannter Ursache übersah ein 57-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt am Dienstagmorgen eine vor ihm fahrende langsamere Fahrzeugkolonne in der St. Veiter Straße. In der Folge prallte er mit seinem Wagen auf das Auto einer 39-jährigen Klagenfurterin auf. „Durch den Aufprall wurde er verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, teilt man seitens der Einsatzkräfte mit. Durch den Verkehrsunfall und die anschließenden Abschlepparbeiten kam es kurzzeitig in beide Richtungen zu einem erheblichen Rückstau.