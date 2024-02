Tragödie in Südtirol: Hat ein Wolf einen 73-Jährigen zu Tode gebissen?

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldthurns, Garn, Schnauders, Schrambach, Verdings und Tils sowie die Bergrettung, eine Hundestaffel und die Rettung rückten am Sonntag zu einer großangelegten Suchaktion in der Gemeinde Feldthurns in Südtirol aus. Vermisst wurde ein 73-jähriger Mann, der am Montagmorgen schließlich schwer verletzt von einer Spaziergängerin gefunden wurde, wie das Medium stol.it berichtete. Im Bozener Krankenhaus erlag er schließlich seinen Verletzungen.

War es ein Wolf?

Laut der Ermittler soll der Mann von einem Tier-Angriff erlegen sein. Etliche Bisswunden am Hals, am Oberkörper und an den Armen des Mannes würden darauf hindeuten, dass es sich um einen Wolf oder einen großen Hund gehandelt haben könnte. Klarheit soll nun eine Autopsie des Leichnams sowie eine DNA-Analyse bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 11:46 Uhr aktualisiert