2023: In Kärnten steigen die Scheidungen an

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge wurden 2023 in acht Bundesländern weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die stärksten Rückgänge wurden dabei in Salzburg (−8,8 %) registriert, gefolgt von Kärnten (−8,4 %) und am dritten Platz der Steiermark (−7,5 %). 2023 wurden in Kärnten zwei gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingetragen – vier Frauen sagten „Ja“ zueinander.

Weniger Hochzeiten, mehr Scheidungen

Dabei stieg die Zahl der Ehescheidungen im Vergleich zu 2022 in fünf Bundesländern an, am deutlichsten in Tirol (+9,1 %) und wieder dicht gefolgt vom südlichsten Bundesland, nämlich Kärnten (+8,1 %).

Kärnten 2023 – Statistik 2.746 Eheschließungen (−8,4 im Vgl. zum Vorjahr)

(−8,4 im Vgl. zum Vorjahr) 73 eingetragene Partnerschaften (davon zwei gleichgeschlechtliche Partnerschaften)

996 Scheidungen & Auflösung von Partnerschaften (+8,1%)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 11:56 Uhr aktualisiert