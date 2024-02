Leichenfund in Wiener Wald: Frau konnte identifiziert werden

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 12:11 / ©APA/HELMUT FOHRINGER

Nach dem Fund einer verbrannten Frauenleiche in einem Wiener Wald steht die Identität mit großer Wahrscheinlichkeit fest, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger auf APA-Anfrage sagte. Es dürfte sich um eine in der Bundeshauptstadt lebende 63-Jährige handeln, die vor drei Tagen von ihren Angehörigen abgängig gemeldet worden war. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach ist Fremdverschulden eher auszuschließen, betonte Haßlinger. Allerdings steht ein Obduktionsergebnis noch aus.

Frau trug Koffer, Schlüssel und Weinflaschen mit sich

Der völlig verbrannte Körper war Sonntagmittag von dem Hund eines Wanderers in dem Waldstück beim Schottenhof in Wien-Hernals entdeckt worden. Die Frau hatte einen Koffer mit einem Schlüssel und Weinflaschen bei sich. Der Leichnam lag im Dickicht nahe der Amundsenstraße. Bei der Spurensicherung am Auffindungsort unterstützte ein Brandmittelspürhund der Polizeidiensthundeeinheit.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Obduktion des Leichnams an. Derzeit sieht jedoch alles nach Suizid oder Unfall aus. Zeugen des Vorfalls dürfte es nicht geben. (APA/red, 20. 2. 24)