Großer Umbau und drei Neueröffnungen: Umbruch in Lavanttaler Kaufhaus

Die Rutter Immobilien Gruppe – im Eigentum von Christian Harisch und Stefan Rutter – ist seit über 25 Jahren federführend in der Entwicklung und dem Management von Handelsimmobilien in Österreich. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen das EUCO-Kaufhaus in Wolfsberg erworben und will nun gemeinsam mit den Mietern rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung des Centers investieren. Der Baustart erfolgt bereits im April 2024. Der Geschäftsbetrieb soll während des Umbaus ungestört weiterlaufen.

Drei Neueröffnungen

Das Herz des Hauses bleibt natürlich der ADEG-Lebensmittelmarkt. „Wir sind sehr glücklich, dass die Rutter Immobilien Gruppe das EUCO erworben hat und nun so viel Geld für die Modernisierung in die Hand nimmt. Das ist in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit“, weiß ADEG-Betreiber Arno Riedl. Bestehen bleiben auch die team santé Apotheke, BKS Bank, Trafik Grässl, Blumen bunt & grün, hitreise.at, Handybörse und das Café Kaputtschino. Hinzu kommen aber auch drei Neueröffnungen, wie Stefan Rutter verrät: „Wir sind stolz, dass wir drei österreichische Marktführer gewinnen konnten! Im Herbst ziehen dm drogerie markt, Fressnapf und Sehen Wutscher neu ins EUCO ein.“ Auch das neue Restaurant des Wolfsberger Gastronomen Manuel Wutscher wird im Herbst mit neuem Namen und Konzept wiedereröffnen.

Fertigstellung bereits im Herbst

Im Untergeschoss sollen anstelle der Verkaufsräume Lagerflächen geschaffen werden, die in unterschiedlichen Größen an Firmen und Private vermietet werden. Unverändert bleibt der Parkplatz rund ums Gebäude. Die Arbeiten sollen noch im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Investiert wird auch in die thermische Sanierung des Gebäudes sowie eine Photovoltaikanlage am Dach und E-Ladestationen am Parkplatz.