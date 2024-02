Verletzte Person gerettet: Florianis standen vor verschlossener Tür

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 12:35 / ©FF Haselbach

Eine verunfallte Person wurde in einem Wohnhaus befürchtet, worauf die Feuerwehr alarmiert wurde. „Umgehend rückten wir gemeinsam mit der Feuerwehr Eggersdorf zum Einsatzort aus. Am Einsatzort verschafften wir uns mittels Leiter Zugang zu einem Fenster, dass wir mit dem Türöffnungsset schonend öffneten. Daraufhin konnten wir die Wohnung betreten um von innen die Wohnungstüre zu entsperren“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach.

Im Einsatz

Die verletzte Person wurde dem Roten Kreuz übergeben. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Haselbach und Eggersdorf bei Graz, das österreichische Rotes Kreuz sowie die Polizei.

