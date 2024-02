Ehepaar stürzte 20 Meter mit Auto ab

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag auf einer Gemeindestraße im Bereich Schaumboden in der Gemeinde Frauenstein ab. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und geradeaus über eine steile Böschung abgestürzt. Erst nach etwa 20 Metern prallte der Wagen auf den Waldboden auf und blieb in einem Baum hängen.

©FF Kraig ©FF Kraig

Zwei Verletzte

Die 76-Jährige und ihr 81-jähriger Ehemann – der auf dem Beifahrersitz saß – wurden verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die beiden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen neben einer Polizeistreife aus St. Veit an der Glan und dem Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Kraig, Schaumboden und Treffelsdorf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 12:57 Uhr aktualisiert