Der Miet-Preis steigt in Kärnten stark (+32%) an

Die Preise für angebotene Mietwohnungen sind seit 2020 im Österreich-Schnitt von 13,3 auf 14,6 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die stärkste Veränderung zeigt sich jedoch bei der Entwicklung von Angebot und Nachfrage: Während aktuell um 18 Prozent mehr Suchanfragen bei Mietwohnungen im Vergleich zu 2020 verzeichnet werden, ist das Angebot an Wohnungen um 20 Prozent rückläufig.

Weg von Kauf- hin zu Mietimmobilien

„Wir sahen zuletzt eine klare Entwicklung weg von Kaufimmobilien hin zu Mietimmobilien. Insofern gilt es die Entwicklung im laufenden Jahr zu beobachten, speziell, ob in der zweiten Jahreshälfte das Kaufinteresse wieder anzieht und damit den Mietmarkt etwas entlastet“, erläutert Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Mietpreise seit 2020: Starker Anstieg!

Während die Preise für Mietwohnungen in allen Bundesländern in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gestiegen sind, ist das Interesse an Mietobjekten im Vierjahresvergleich überdurchschnittlich gewachsen. Besonders deutlich zeigt sich das in Kärnten. Dem Nachfrageplus von 53 Prozent steht einem Minus bei den Angeboten von 40 Prozent gegenüber. Kärnten hat nicht nur das stärkste Nachfrageplus erlebt, auch die Preise für angebotene Mietwohnungen sind seit 2020 um 32 Prozent von 9,5 auf durchschnittlich 12,6 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2023 gestiegen. Wer sich mehr ins Thema einlesen möchte, findet hier die Infos zur Statistik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 13:58 Uhr aktualisiert