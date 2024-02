Betrieb war Steirerin Geld schuldig: Dann bekam sie viel mehr als gedacht

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 13:43 / ©5 Minuten

Eine 69-jährige Steirerin führte in Lebensmittelfilialen Warenverkostungen für Kunden durch. Für diese Promotions-Tätigkeiten hatte sie mit dem Betrieb einen mündlichen Werkvertrag abgeschlossen. Sie erhielt einen Stundenlohn von 22 Euro inklusive Kilometergeld. Nachdem ihre letzten Honorare in Höhe von insgesamt 2.620 Euro nicht ausbezahlt wurden und der Betrieb auch noch Insolvenz anmeldete, wandte sich die Steirerin an die Arbeiterkammer.

16.000 Euro wurden nachbezahlt

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Vertragsform der 69-Jährigen nicht um einen Werkvertrag, sondern um ein echtes Dienstverhältnis handelte. Dies wurde vom zuständigen Masseverwalter der ÖGK und auch vom Insolvenz-Entgelt-Fonds anerkannt. Insgesamt konnte sich die Steirerin schließlich über eine Nachzahlung von über 16.000 Euro aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds freuen.