Klima-Kleber kündigen an: Nächste Protestphase wird bald folgen

Die „Letzte Generation“ will die Machthabenden an ihre Verantwortung erinnern. Mit der neuen Forderung „Grundrecht auf Klimaschutz“ suchten sie das Gespräch mit den Behörden – 5 Minuten berichtete. Die Aktivisten, vertreten durch ihre Sprecherin Afra Porsche, richteten einen Brief an die Polizeibehörden und kündigten verstärkte Proteste ab dem 26. Februar in Wien an.

Proteste richten sich gegen Regierung

“Wir sehen Polizisten als unsere Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise. Uns ist es wichtig, dass die Beamten wissen, dass sich unsere Proteste nicht gegen sie, sondern ausschließlich gegen die Regierung von Karl Nehammer richten”, sagte Sprecherin Afra Porsche von der „Letzten Generation“.

Danksagung an die Polizei

Die „Letzte Generation“ möchte sich vor allem bei der Polizei bedanken. Die Beamten stehen bei den Protesten mit der „Letzten Generation“ immer im direktem Kontakt. Aus diesem Grund sind sie für den Schutz, den ihnen die Beamten bieten, sehr dankbar.