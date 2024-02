Ex-Polizist zu 20 Jahren Haft verurteilt: Mord an Chef gestanden

Ein Ex-Polizist ist am Dienstag in Leoben von einem Geschworenensenat wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Februar 2023 seinen Chef, den Kommandanten der Polizeiinspektion Trieben, durch mehrere Schüsse getötet haben. Der Angeklagte bekannte sich von Anfang an schuldig. Er habe Angst vor einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gehabt, gab er beim Prozess als Motiv an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (APA/red. 20.2.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 14:55 Uhr aktualisiert