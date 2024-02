„Wollte meine Ruhe haben“: Cobra-Einsatz wegen Lüge

Ein Blaulicht-Aufgebot rückte am Montag, dem 19. Feber, gegen 17.50 Uhr aus zur Adresse der 54-Jährigen aus. Zwei mit Schusswaffe bewaffnete Männer bedrohen sie in ihrer Wohnung mit dem Umbringen. Sofort waren mehrere Polizeistreifen, Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe, sowie das EKO Cobra zur Stelle – 5 Minuten berichtete über den Einsatz.

Verdächtige in Handschellen abgeführt

Ein 52-jähriger Mann aus Feldkirchen sowie der zweite Verdächtige, ein 59-Jähriger aus Villach-Land, wurden in Handschellen abgeführt. „Weiters stellten die Beamten in der Wohnung eine Waffe, vermutlich Luftdruckwaffe, sicher“, schilderte die Polizei. Der 52-Jährige wurde in ein Polizeianhaltezentrum in Villach gebracht, gegen den zweiten Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen würden am heutigen Dienstag, dem 20. Feber, geführt werden. Diese brachten nun die Kehrtwende – Alles war eine Lüge.

„Wollte einfach meine Ruhe haben“

„Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme gab die 54-jährige Frau an, dass es nie zu einer Bedrohung kam. Sie hätte einfach ihre Ruhe haben wollen“, so die Beamten. Für den durch eine Lüge Beschuldigten ging es gleich wieder in die Freiheit: Seine Festnahme wurde aufgehoben. Mit rechtlichen Konsequenzen hingegen muss jetzt die Villacherin rechnen, sie wird nach Abschluss der Erhebungen wegen Verleumdung zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 16:07 Uhr aktualisiert