12.000 freie Wohnungen in Klagenfurt: Leerstandsabgabe gefordert

In Klagenfurt stehen Schätzungen zufolge zwischen 10.000 und 12.000 Wohnungen leer. „Sie sind vermutlich reine Anlage- und Spekulationsobjekte und stehen somit dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung“, heißt es in der Aussendung des Klagenfurter Stadtsenats. Dies stelle für die Landeshauptstadt ein Problem dar, da dadurch jährlich rund drei Hektar an Boden für neue Wohnflächen bebaut werden müssten.

Antrag geht ans Land

Den Leerständen sagt Stadtentwicklungsreferentin Konstanze Mochar daher nun den Kampf an. Auf ihren Antrag wird die Stadt eine Resolution an das Land Kärnten übermitteln. Darin wird das Land aufgefordert, eine Leerstandsabgabe für Wohnbau und Gewerbeflächen zu beschließen. Dies würde einen Anreiz geben, leerstehende Wohnung zu aktivieren und gleichzeitig auch den Profit von Veranlagungsgewinnen reduzieren.