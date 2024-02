Tierisches Happy End: Florianis eilten zu Vierbeiner in Not

Am Montag, dem 19. Februar 2024, eilte die Berufsfeuerwehr Graz zu einem tierischen Einsatz in die Martinhofstraße. Die Meldung lautete, dass ein Hund in einem Holzstapel in eine missliche Lage geraten ist. Schnell vor Ort, stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Situation jedoch nicht ihre tatkräftige Hilfe erforderte. Erleichtert verkündete die Feuerwehr, dass die Besitzerin es geschafft hat, ihren Vierbeiner eigenständig zu befreien.

