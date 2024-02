In Graz: Bierpartei stellt drei neue Kandidaten vor

Unter dem Leitspruch „Red‘ ma drüber“ beteiligten sich die Teilnehmer vor Ort aktiv an einem Dialog. Drei neue Kandidaten der Bierpartei wurden in Graz erstmals vorgestellt: Viktoria Müllner (31), Juristin aus Wien, Eva-Maria Loigge (28), Studentin und Bezirksrätin der Bierpartei in Wien, sowie Thomas Schuster (37), Unternehmer aus Niederösterreich.

©Die Bierpartei/Siegfried Leitner Erster Auftritt der weiteren Kandidaten der Bierpartei.

„BIER, Bin In Einer Reformbewegung“

Bundesparteiobmann Dominik Wlazny äußerte seine Zufriedenheit und dankte allen Teilnehmenden: „Danke an alle, die bei der Bierpartei-Versammlung in Graz mit dabei waren. Es konnten mit vielen Personen Einzelgespräche geführt und deren potenzielles aktives Mitwirken in der Bierpartei diskutiert werden. Für dieses aktive Mitreden stehen wir: BIER, Bin In Einer Reformbewegung.“

Auf Erfolgskurs Die Bierpartei ist auf dem Weg, bis Ende April 20.000 Unterstützer zu gewinnen, bereits einen großen Schritt nähergekommen, mit bereits 7.800 Unterstützern. Die nächste Versammlung der Bierpartei wird voraussichtlich bereits in zwei Wochen in der Stadt Salzburg stattfinden.