Schwerer Skiunfall in Sölden: Schwede stürzt bei Ausweichmanöver

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 17:32 / ©5 Minuten

Gegen 10.30 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Skiunfall am Tiefenbachferner in Sölden. Ein 55-jähriger Schwede, der zusammen mit seiner Tochter auf einer roten Piste unterwegs war, kam dabei zu Sturz und prallte gegen zwei deutsche Skifahrer, die am rechten Pistenrand standen.

Ski löste sich plötzlich

Der Schwede war dabei, einer 34-jährigen Deutschen und einem 35-jährigen Deutschen auszuweichen, als sich plötzlich sein Ski löste. Dies führte zu einem Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Deutschen als auch der Schwede verletzt wurden.

Erstversorgung auf der Piste

Die beiden Deutschen erlitten leichte Verletzungen und wurden von der Pistenrettung vor Ort erstversorgt. Der 55-jährige Schwede hingegen erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck geflogen werden.