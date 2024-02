Nächstes sportliches Highlight: Skicross-Weltelite erobert Schladming

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 18:21 / ©Reiteralm Bergbahnen, Gerald Grünwald

Der Parcours verspricht packende Wettkämpfe, während das hochkarätige Starterfeld mit Athletinnen und Athleten aus 13 Nationen, darunter österreichische Hoffnungen wie Mathias Graf, Adam Kappacher und die steirische Lokalmatadorin Katrin Ofner, für Spannung sorgt. Die Rennen werden live auf ORF 1 ab 12 Uhr übertragen.

Hautnahes Erlebnis für Zuschauer

Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren, um perfekte Bedingungen für die Athleten zu schaffen. Spezielle Publikumareas entlang der Strecke bieten den Zuschauern die Möglichkeit, das Renngeschehen hautnah zu erleben.

Weltcup-Party im Tal

Am Samstag, dem 24. Februar, steht ab 15 Uhr eine Weltcup-Party im Tal auf dem Programm. Mit Siegerehrung, Läufer-Vorstellung, Fahnen-Einmarsch der Kinder, cooler Musik und einem DJ-Programm wird die Veranstaltung an der Talstation Silver Jet in Gleiming eingeleitet und im Mühlstodl fortgesetzt.