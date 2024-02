Trauer um Villacher Fasching-Regisseur: Volker Grohskopf ist nicht mehr

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 18:49 / ©Montage: Thomas Kaiser/ privat

Volker Grohskopf hatte jahrelang die Übertragung der Villacher Faschingssitzung für den ORF aus dem Kongresscenter übertragen und arbeitete zuletzt schon an den Vorbereitungen für die im nächsten Jahr stattfindende Jubiläumsveranstaltung „70 Jahre Villacher Fasching“.

„Der Villacher Fasching war sein Kind“

„Wir sind alle tief bestürzt, die Nachricht konnte ich erst gar nicht glauben. Der Villacher Fasching war sein Kind, er war sozusagen nach den vielen Jahren als unser Regisseur schon fast so etwas wie ein Familienmitglied der Gilde“ so der „Apotheker“ Alexander Telesko. Volker Grohskopf hat an zahlreichen Produktionen des ORF teilgenommen und war einer der meistbeschäftigten Regisseure des ORF. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden.