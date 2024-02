Verkehrsrowdys sorgen für dicke Luft in Klagenfurt

„Besonders in den warmen Monaten rasen sie oft ungebremst durch die engen Gassen. Hochtourig, laut und teils bis in die frühen Morgenstunden“, erklärt ein „höllisch genervter“ Anrainer im Gespräch mit 5 Minuten und bezieht sich dabei nicht auf den normalen Verkehrslärm im Zentrum Klagenfurts, sondern auf einige wenige Verkehrsrowdys.

Konsequenteres Vorgehen gefordert

Von ihnen betroffen sei unter anderem der Bereich von der Bahnhofstraße, über den Heuplatz bis hin zur Herrengasse in Klagenfurt. „In solchen neuralgischen Zonen zu wohnen oder im Bistro an der Straße zu sitzen […], hat mit Lebensraum nichts zu tun“, ist er verärgert und fordert diesbezüglich ein konsequenteres Vorgehen vonseiten der Stadt. „Diese laute Minderheit an Krawallmachern aus dem Verkehr zu ziehen, das ist sinnvoller als ganze Zonen im Zentrum abzusperren, Tempo 20 oder Bodenwellen“, so die Meinung des Lesers.

Im Magistrat stößt er auf taube Ohren

Auch an das Magistrat habe er sich mit diesem Anliegen schon gewandt. Jedoch stößt er dort meist auf taube Ohren: „Nach etlichen einvernehmlichen Gesprächsrunden im Magistrat gibt es bis dato keinen Fortschritt. Das Thema dreht sich seit über fünf Jahren im Kreis. Angeblich, weil man bislang keine konkreten Maßnahmen dagegen ansetzen konnte, mangels juristischer und technischer Voraussetzungen“, erklärt der Klagenfurter. Auf Anfrage von 5 Minuten hat sich die Stadt bisher noch nicht dazu geäußert.