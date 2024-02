Arbeiten bei Kindergarten: 59-Jähriger stürzte vier Meter in die Tiefe

Feld am See

Der 59-Jähriger führte am heutigen Dienstag, dem 20. Feber, Bauarbeiten am Gebäude eines öffentlichen Kindergartens in Feld am See durch. Gegen 12.45 Uhr stürzte der Bauarbeiter, vermutlich, weil ein Holzbalken brach, von der Überdachung des Eingangsbereiches aus einer Höhe von etwa vier Metern auf den Boden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.