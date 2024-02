Maßgeschneiderte Möbel: Casarista jetzt in Graz

Casarista hat erfolgreich seinen neuen Flagship-Store in der Kaiserfeldgasse in Graz eröffnet. Die Eröffnungsfeier zog über 150 Gäste an. „Unser neuer Flagship-Store in Graz ist ein Ort, an dem Ideen geboren werden und wo unsere Kunden ihre Träume von einem individuell gestalteten Zuhause Wirklichkeit werden lassen können“, sagte der Geschäftsführer von Casarista, Georg Walchshofer, in seiner Eröffnungsrede. „Das Ziel von Casarista ist es nicht nur die größte, sondern auch die beliebteste Möbelmarke Europas zu werden.“

©Casarista ©Casarista ©Casarista