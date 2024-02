Aufruhr in Favoriten: Rapper löste Massenandrang vor Friseur aus

Am Dienstag, dem 20. Februar 2024, geriet Wien-Favoriten in Aufregung, als der Rapper „Shabab“ angekündigt hatte, in einem Friseur-Laden an der Laxenburger Straße aufzutreten. Hunderte Jugendliche versammelten sich vor Ort, was zu einem unerwarteten Gedränge führte und die Polizei zu einem Einsatz veranlasste.

Insta-Stories und TikTok-Live zeigten Chaos

Gegen 18.30 Uhr kam es zu tumultartigen Szenen in den Straßen des 10. Wiener Gemeindebezirks, als Jugendliche Schlange vor dem Friseur-Laden standen. Der Rapper dokumentierte das aufkommende Chaos in seiner Insta-Story, die den Polizeieinsatz um 18.45 Uhr festhielt. Live-Szenen des Tumults wurden auch auf TikTok gezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 20:16 Uhr aktualisiert