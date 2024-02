Falstaff sucht: Wo gibt es die beste Pizza Österreichs?

Pizza ist im Laufe der Zeit zu einem Bestandteil der Essenskultur in Österreich geworden. Pizzerien gibt es in den einzelnen Städten, so weit das Auge reicht. Aber wo gibt es die beste Pizza? Das will das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ aktuell wieder herausfinden.

Nominierung beginnt ab sofort

Das Voting startet mit der Nominierungs-Runde: Hier haben alle Teilnehmer die Chance, ihre Lieblingspizzeria zu nominieren. Dann geht es in die nächste Runde: Der Abstimmung. Welche Pizzerien dann das endgültige Rennen machen, wird sich beim Online-Voting entscheiden. Du willst mitmachen? Hier geht es zur Nominierung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 21:40 Uhr aktualisiert