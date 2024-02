HSG Graz triumphiert: Klarer 44:34-Sieg gegen Bregenz

Srdjan Predragovic eröffnete das Spiel mit dem ersten Treffer, doch Bregenz Handball konterte zügig durch einen 7-Meter von Markus Mahr. Das Match entwickelte sich zu einem Offensivspektakel, bei dem sich Graz nach dem 8:8 langsam absetzte und zur Halbzeit mit 19:16 führte.

Graz behielt die Oberhand

In der zweiten Spielhälfte versuchten die Gastgeber sofort, das Blatt zu wenden. Zwei aufeinanderfolgende Tore brachten Bregenz Handball auf 21:22 heran. Doch die HSG Holding Graz bewahrte einen kühlen Kopf, behielt die Führung und setzte sich kontinuierlich ab. Eine Phase von fünf aufeinanderfolgenden Toren 15 Minuten vor dem Schlusspfiff brachte Graz mit 35:28 in Front. Während Trainer Marko Tanaskovic wenig gegen die beeindruckende Offensive der HSG ausrichten konnte, ließ Graz Trainer Rene Kramer am Ende alle Spieler zum Einsatz kommen. Das Spiel endete mit einem klaren und überlegenen 44:34-Sieg für Graz.

Volle Fahrt voraus

Nach der ÖHB Cup-Pause bis März geht es direkt am Samstag in der HLA Meisterliga weiter. Graz tritt auswärts gegen den Förthof UHK Krems an, bevor sie am Dienstag, dem 27. Februar 2024, Bregenz Handball im Raiffeisen Sportpark Graz empfangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2024 um 20:55 Uhr aktualisiert