Sonne dominiert, Wolken ziehen erst am Abend auf

Obwohl von Westen und Nordwesten her hohe und mittelhohe Wolkenfelder einer Warmfront vorüberziehen, bleibt es größtenteils niederschlagsfrei. Erst gegen Abend können in Vorarlberg und Tirol kompaktere Wolkenfelder auftreten. Die Temperaturen bewegen sich in den frühen Morgenstunden zwischen minus 2 und plus 6 Grad, steigen dann aber im Tagesverlauf auf angenehme 9 bis 14 Grad, wobei die höchsten Werte im Südosten erreicht werden, wie die Meteorologen der Geosphere Austria vorhersagen.