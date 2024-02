Geh- und Radweg am Südring kommt ins Rollen

Pläne in Klagenfurt

Veröffentlicht am 20. Februar 2024

Der Beschluss zu den Projekten fiel im Klagenfurter Stadtsenat am Dienstag, dem 20. Feber. Die weitere Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat.

Geh- und Radweg am Südring

Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ) präsentierte die Pläne für den Geh- und Radweg. Ein Teilabschnitt des Südrings würde so für Geh- und Radfahrer verkehrssicherer gemacht werden. Die Verkehrsteilnehmer, die zu Fuß oder auf zwei Rädern unterwegs sind, müssen dann nicht mehr den Straßenrand des Südrings benützen. „Im Bereich der Jump World One wird es künftig einen eigenen Geh- und Radweg geben. Die Stadt und die Betreibergesellschaft der Freizeiteinrichtung haben dazu einen eigenen Dienstbarkeitsvertrag geschlossen“, heißt es in der Aussendung der Stadt.

Sieben Millionen Euro für Sanierung von Sportstätten

Über die Sanierungspläne für städtische Sportstätten für das heurige Jahr sprach Sportreferent Franz Petritz im Stadtsenat. Insgesamt fließen heuer dann über sieben Millionen Euro in die Sanierung. Vor allem die Flutlichtanlagen sollen bei vielen Sportplätzen auf LED umgestellt werden. Dies würde den Stromverbrauch und auch die laufenden Wartungskosten deutlich reduzieren. Eine Umstellung wäre daher auch ganz im Sinne der ansässigen Vereine. Die Gesamtkosten der Umrüstung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 670.000 Euro, wobei ein Teil davon auch von Förderungen gedeckt werden könnte.

Sportanlage Annabichl wird erneuert

Die Sanierung der Sportanlage Annabichl ist ebenfalls 2024 im Fokus. Angedacht werden ein neues Umkleidungsgebäude, die Sanierung von Trainingsplätzen und die Sanierung der Tribünenanlage Nord. Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 3,6 Millionen Euro. Diese Sanierung würde das Projekt „Sportzentrum Nord“ ersetzen.

KAC bekommt „neuen“ Fußballplatz

Auch die Sportanlage Magazingasse soll in Angriff genommen werden. Sie ist die Heimstätte des Klagenfurter Athletiksport Club Fußball (KAC 1909). Geplant sind unter anderem die Sanierung der Fußballplätze sowie der Tribünenplätze. Mit diesen Maßnahmen wäre dann auch die Regionalliga-Tauglichkeit hergestellt, was deutlich zur Attraktivitätssteigerung beitragen würde. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro.