Gesteinsplatte löste sich: Arbeiter (50) erlitt tödliche Verletzungen

Veröffentlicht am 20. Februar 2024, 22:08 / ©Pexels / SİNAN ÖNDER

Gegen 17 Uhr war der 50-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit der Abdeckung von Sprenglöchern beschäftigt. Diese Arbeiten führte er auf einer Arbeitsbühne durch. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich eine Gesteinsplatte und traf den 50-jährigen Arbeiter am Oberkörper, wodurch dieser mehrere Meter von der Arbeitsbühne zu Boden stürzte.

Tödliche Verletzungen

Durch den Sturz und die Wucht der Gesteinsmassen erlitt der Arbeiter tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden. „Das Arbeitsinspektorat wird die Umstände des Unfalls versuchen am Mittwoch, 21. Februar 2024, zu klären“, so die Polizei.