Kärntner Feuerwehrleute erhielten Katastropheneinsatz-Medaillen

Sie alle haben sich in unterschiedlichsten Einsätzen um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht. Aus diesem Grund wurden Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wollanig, des Magistrat Villach, der Hauptwache Villach, der Freiwilligen Feuerwehr Rinkenberg, der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg, der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt am Dienstag mit Kärntner Katastropheneinsatz-Medaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet.

©LPD Kärnten/Peter Just Im Spiegelsaal derr Kärntner Landesregierung wurden am Dienstag wieder Kärntner Katastropheneinsatz-Medaillen verliehen.

Zeichen der Wertschätzung

Das Engagement für die Feuerwehr sei von unschätzbarem Wert für unser aller Zusammenleben, unterstreichen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Zuge der Verleihung. „Ihr seid in täglicher Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, sie vor Gefahren zu schützen und auch ihr Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Dafür gebührt euch allen die größtmögliche Wertschätzung“, betonte Katastrophenschutzreferent Fellner in seiner Ansprache im Spiegelsaal der Landesregierung. Außerdem hob Fellner die hohe Bedeutung des Ehrenamts im Rahmen der heimischen Freiwilligen Feuerwehren hervor. Die Kameraden seien es, die das Leben in den Feuerwehren prägen würden.

